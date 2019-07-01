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  • 01.07.2019 19:04
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 19:11

'de kadın kıyafeti giyinip hırsızlık yapmaya çalıştılar!

'de kadın kıyafetleri giyinip hırsızlık amacıyla bir iş yerinin deposuna girmeye çalışan zanlı, "" ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Altayçeşme Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde bir iş yerinin deposuna, kadın kıyafetiyle girmeye çalışan zanlıyı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

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