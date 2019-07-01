Altayçeşme Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde bir iş yerinin deposuna, kadın kıyafetiyle girmeye çalışan zanlıyı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Altayçeşme Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde bir iş yerinin deposuna, kadın kıyafetiyle girmeye çalışan zanlıyı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
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