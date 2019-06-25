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  • 25.06.2019 19:06
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 19:06

SON DAKİKA: 'den Trakya'ya "güneş çarpması" uyarısı

Sıcak yaz aylarına girdiğimiz günlerde tarafından vatandaşlara Trakya için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Bölge Tahmin ve ’nden yapılan açıklamada,"Yüksek sıcaklıkla birlikte yoğun nemin de beklendiği bölgede, bu durum sıcaklıkların daha yüksek hissedilmesine neden olacak. Vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji'den o bölgeye kritik uyarı!

tarafından Trakya için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Bölge Tahmin ve 'nden yapılan duyuruya göre, yaklaşık iki haftadır süren ve kuvvetli sağanağa neden olan sistem etkisini kaybediyor.




Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basınç etkisiyle hafta sonuna kadar Edirne, Kırklareli ve 'da kısa süreli sağanak geçişlerinin meydana geleceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıkla birlikte yoğun nemin de beklendiği bölgede, bu durum sıcaklıkların daha yüksek hissedilmesine neden olacak. Vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

Bu arada, bölgede yüksek hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

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