Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derece artmaya devam ediyor. Yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzeyinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
BU İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya ile kuzeydoğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey, Giresun'un iç ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
YÜKSEK NEM
Sıcaklıklar mevsim normallerine inerken, Bursa kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nemin de beklenmekte olduğu ve bu durumun hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına sebep olacağı ifade edildi.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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