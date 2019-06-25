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  • 25.06.2019 17:55
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 18:16

'nde

'nden, bir kişi denize atlayarak etti. Olayın fark edilmesinin ardından, deniz polisi, ve kıyı emniyet ekipleri, köprü altı ve açıklarında arama çalışmalarında bulundu. Tüm aramalara rağmen denize atlayan kişi bulunamadı.

Korkunç olay, Avrupa'dan 'na geçiş yönünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandığı araçla Anadolu Yakası yönüne ilerleyen bir kişi, köprünün ortasında aracını durdurdu.

Araçtan inerek korkuluklara çıkan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kendini aşağı bıraktı.

Olayın fark edilmesinin ardından, deniz polisi, ve kıyı emniyet ekipleri, köprü altı ve açıklarında arama çalışmalarında bulundu. Tüm aramalara rağmen denize atlayan kişi bulunamadı.

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