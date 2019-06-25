Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 25.06.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 19:51

'da : 1 ölü, 1 yaralı

'da, - alacak nedeniyle husumetli iki grup arasında, iş merkezinde  çıktı. Tabancayla vurulan Sedat Aydın (38) yaşamını yitirirken,  (40) ise yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesindeki iş merkezinde meydana geldi. - alacak yüzünden husumetli olan iki grup, plazanın giriş katında karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Sedat Aydın ile 'a isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Sedat Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sedat Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, Gündüz Taş'ın ise tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavga karıştığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDiyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri