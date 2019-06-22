Sağanak yağış, Türkiye'yi esir aldı. Bartın'da önceki gün facia yaşandı. Bölgede etkili olan sağanak, sele yol açtı. Hasankadı beldesinde yaşayan İbrahim Çeliktaş (70) bahçesine dolan suyu tahliye ederken, İsa Akgün (11) ise Kur'an kursundan dönerken sel sularına kapıldı. Kurtarma ekipleri kayıp 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Akşam saatlerinde, Çeliktaş'ın çamura saplanmış halde cesedine ulaşıldı. Dün sabah ise sele kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün'ün cesedi 13 kilometre uzaklıkta ortaya çıktı. Talihsiz çocuğun ailesi acı haberle yıkıldı. Sel kurbanları, son yolculuğuna uğurlandı.
Oğlu İsa gözleri önünde suya kapılan anne Gülümser Akgün'ün konuşma engelli olduğu öğrenildi.
İbrahim Çeliktaş'ın cansız bedeni, dere yatağında bulunmuştu.
Oğlu İsa gözleri önünde suya kapılan anne Gülümser Akgün'ün konuşma engelli olduğu öğrenildi.
İbrahim Çeliktaş'ın cansız bedeni, dere yatağında bulunmuştu.
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