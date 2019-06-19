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Hidroelektrik santralinin borusu patladı. e kapılan 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 8 kişi ise kayıplara karıştı. ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kriz masasının oluşturulduğunu duyurdu

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Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin () borusu patladı. Bu nedenle mahallede su taşkınları yaşandı. suları birçok evi yıktı. İlk belirlemelere göre 8 kişi sele kapılarak kayboldu. Bölgeye , itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin cesedine ulaşıldı. 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp sayısının da artmasından endişe edildiği açıklandı. ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kriz masasının oluşturulduğunu duyurdu.

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