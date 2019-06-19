Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusu patladı. Bu nedenle mahallede su taşkınları yaşandı. Sel suları birçok evi yıktı. İlk belirlemelere göre 8 kişi sele kapılarak kayboldu. Bölgeye AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin cesedine ulaşıldı. 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp sayısının da artmasından endişe edildiği açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kriz masasının oluşturulduğunu duyurdu.