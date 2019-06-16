YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) maratonu tüm yurtta heyecan yarattı. 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT (Temel Yeterlilik Testi), 81 il ile KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulandı. Öğrenciler, istedikleri üniversite için sınavda ter dökerken, aileler de dışarıdaki bekleyişi sürdürdü. Kimi anneler çocukları için dualar ederken, kimileri de gazete okuyarak zaman geçirdi. Saatler 10.00'u gösterdiğinde son uyarılar yapıldıktan sonra okul binalarının kapıları kapatıldı. Sınavda 371 bin 522 kişi görev aldı. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi, 135 dakika süre verildi. Birçok ilde YKS birinci oturumuna geç kalan öğrenci, sınava alınmadı. Sınava giremeyen öğrenciler, 1 yılı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Sınav, sosyal medyada da trend topic oldu:

Türkçe kolaydı diyenler büyük ihtimal gördükleri ilk şıkkı işaretlediler yalnız o işaretlediğiniz şıktan aynı olan bir 4 şık daha vardı.

Paragraflar o kadar uzun değildi abartmayın. Türkçe bitti 12.30 da mola verip matematiğe devam edicez şimdi.

Sınav çok kolaydı bütün şıklar doğruydu bende ya sizinkiler?

ÖSYM kaliteli silgiler için teşekkür ederiz.

İki şık arasında kalırsam hislerime göre yaparım demiştim ama beş şık arasında kaldım

Matematiği yetiştiren bordo berelidir.





HEYECANLI İKİZLER

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu , YKS'ye girmenin heyecanını yaşadı. Ayşe Tanrıkulu, "İlk sınavımız mutluyuz. Birlikte sınava giriyoruz. İnşallah kazanırız" dedi. Sema Tanrıkulu ise Türkiye'de sınava giren tek siyam ikizleri olduklarını söyledi.



Antalya'da sınava geç kalan öğrenci "Neyse artık yapacak bir şey yok" deyip kapıdan dönerek bu sınavın en rahatı oldu.





Ankara'da sınav çıkışında herkes çocuğunu beklerken o YKS'ye giren annesini bekledi.





Erzincan'da sınava giren öğrenci, öğleden sonra soluğu koyunlarının yanında aldı.





Konya'da sınava 5 dakika geç gelen öğrenci sınava alınmadı. Gözyaşı dökse de kurallarda esneklik yaşanmadı.







İstanbul Avcılar'da bir genç kız, kulaklarındaki piercing'leri çıkaramayınca salona alınmadı.