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  • Son Güncelleme: 16.06.2019 00:31

Mardin'de bıçaklı kavga: 22 yaralı

Mardin'de iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 22 kişi yaralandı. Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de bıçaklı kavga: 22 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'de iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 22 kişi yaralandı.

Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşen olay sırasında 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, Mardin'deki ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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