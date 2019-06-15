Mardin'de bıçaklı kavga: 22 yaralı Mardin'de iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 22 kişi yaralandı. Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN (AA) - Mardin'de iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 22 kişi yaralandı. Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşen olay sırasında 22 kişi yaralandı. Yaralılar, Mardin'deki ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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