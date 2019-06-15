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  • 15.06.2019 19:06
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 19:06

'de kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti... Kahreden detay

sırasında kalp krizi geçiren isimli genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bolat'ın evli ve 20 günlük çocuğu olduğu öğrenildi.

YKS'de kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sırasında kalp krizi geçiren bir aday kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, 100. Yıl İmam Hatip Ortaokul'na sınava giren 24 yaşındaki kalp krizi geçirerek yere düştü. Başını yere vuran Bolat görevliler tarafından çağrılan ambulans ile Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı. Bolat, kaldırıdığı hastanede hayatını kaybetti. Bolat'ın evli ve 20 günlük çocuğu olduğu öğrenildi.

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