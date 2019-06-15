Twitter'da YKS çılgınlığı! TYT soruları öğrencileri isyan ettirdi, İşte birbirinden ilginç YKS paylaşımlar
Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi. Öğrencilerin ortak paydada buluştuğu konu Türkçe sorularının zorluğuydu. Sınavın sona ermesiyle Twitter'da tek bir gündem vardı o da YKS... Öğrenciler özellikle kıtlama şeker sorusu ve müzikli ağaç sorusuna isyan etti. Soruların zorluğunu mizah ile anlatmak isteyen öğrencilerin paylaşımı kırdı geçirdi. İşte birbirinden ilginç YKS Tweet'leri...
15.06.2019 18:38
- Son Güncelleme:
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15'te başladı. Sınav 2 saat 15 dakika sürdü, 2 buçuk milyon öğrenci TYT oturumuna katıldı. Sınav sonrası Türkçe sorularına büyük isyan vardı. Türkçe sorularının zor olduğunu iddia eden öğrenciler sosyal medyada çılgın paylaşımlarda bulundu. Öğrencilerin zeka ürünü paylaşımları okuyanları mest etti. Sizler için Twitter'daki YKS çılgınlığının bir bölümünü hazırladık. İşte "yok artık" dedirten YKS paylaşımları...
DİĞER GALERİLER