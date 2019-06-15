Twitter'da YKS çılgınlığı! TYT soruları öğrencileri isyan ettirdi, İşte birbirinden ilginç YKS paylaşımlar

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15'te başladı. Sınav 2 saat 15 dakika sürdü, 2 buçuk milyon öğrenci TYT oturumuna katıldı. Sınav sonrası Türkçe sorularına büyük isyan vardı. Türkçe sorularının zor olduğunu iddia eden öğrenciler sosyal medyada çılgın paylaşımlarda bulundu. Öğrencilerin zeka ürünü paylaşımları okuyanları mest etti. Sizler için Twitter'daki YKS çılgınlığının bir bölümünü hazırladık. İşte "yok artık" dedirten YKS paylaşımları...