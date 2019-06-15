Motosıkletli genç kızın feci ölümü, kameralar tarafından kaydedildi. Kaza dün İstanbul'da meydana geldi. 22 yaşındaki Buse Karabulut, motosikletine binerek yola çıktı. İddiaya göre hız yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip duvara çarptı. Metrelerde sürüklenen genç kız, feci şekilde can verdi. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Genç kızın hayatını kaybettiğini haber alan yakınları hastaneye gitti. Bazıları sinir krizi geçirdi. Karabulut'un geçtiğimiz 16 Aralık 2018 tarihinde "alkollü araç kullanmak" suçunda ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Karabulut, toprağa verildi.