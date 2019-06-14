Kaza, saat 02:30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 RH 5067 plakalı hafif ticari araç seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan 59 AAJ 561 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucu yoldan çıkarak takla atan otomobil yol kenarındaki kaldırıma düştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Ters dönen otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından otomobil içerisinden çıkartılan yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

500 METRE GİTTİKTEN SONRA DURABİLDİ

Kazaya karışan hafif ticari araç ise kaza yaptıktan yaklaşık 500 metre gittikten sonra durabildi. Kaza yapan otomobil olay yerine çağrılan çekici ile kaldırılırken, hafif ticari araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.