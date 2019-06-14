Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.06.2019 02:06
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 02:19

'ta 4 yıl önce kaybolan Ferdi Polat'ın olduğu belirlendi

'ta, 4 yıl önce sınav için şehir merkezine giden ve birliğine dönmeyen Polat (28)'ın olduğu belirlendi. Yıllardır çocuklarından haber bekleyen Polat’ın ’in Nurdağı ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

4 yıl önce kaybolmuştu! Şehit olduğu belirlendi

merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu'nda görevli olan 12 Aralık 2015'te Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gitti ve birliğine geri dönmedi.

tarafından kaçırıldığı iddia edilen Polat'tın cansız bedeni 4 yıl sonra dağlık alanda bulundu. Baba 'tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla bulunan cesedin Uzman Çavuş Ferdi Polat'a ait olduğu kesinleşti.

Polat'ın şehadet haberi, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Vahit Sağdıç ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan tarafından ilçeye bağlı Gökçedere Mahallesi'nde oturan anne Fatma ile baba Rıtvan Polat'a verildi. Oğullarının bulunması umuduyla bekleyen aile acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Polat ailesinin yaşadığı sokağa Türk bayrakları asıldı.
Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın bugün düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriŞırnak'ta 4 yıl önce kaybolan Ferdi Polat'ın şehit olduğu belirlendi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri