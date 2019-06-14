Güleç (75), Türkiye'nin ünlü bir yatak firmasının hissedarıydı. 2011'de felç kalan işadamı, hisselerini sattı. 20 milyon liralık mal varlığını bakıcısı Gülcan Eren'e (48) bıraktı.
ÖLENE KADAR...
Kızı Nur Güleç (48) ise 'Babam sağlıklı değil" diyerek vasilik davası açtı. Olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre Eren, babasına bakması için Nur Güleç tarafından işe alındı. İşadamı, gönlünü Eren'e kaptırdı. Sevgili olan ikili, imam nikahı kıyarak birlikte yaşamaya başladı. Yaşlı adamın, mal varlığını 'kendisine ölene kadar bakması' şartıyla evlilik hazırlıkları yaptığı Gülcan Eren'e devrettiği ortaya çıktı.
Nur Güleç, "Babam boşanmak istiyor, ama annem istemiyor" dedi.
ÖLENE KADAR...
Kızı Nur Güleç (48) ise 'Babam sağlıklı değil" diyerek vasilik davası açtı. Olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre Eren, babasına bakması için Nur Güleç tarafından işe alındı. İşadamı, gönlünü Eren'e kaptırdı. Sevgili olan ikili, imam nikahı kıyarak birlikte yaşamaya başladı. Yaşlı adamın, mal varlığını 'kendisine ölene kadar bakması' şartıyla evlilik hazırlıkları yaptığı Gülcan Eren'e devrettiği ortaya çıktı.
Nur Güleç, "Babam boşanmak istiyor, ama annem istemiyor" dedi.
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