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İşadamı servetini 'kendisine ölene kadar bakması’ şartıyla sevgilisine devretmiş

İşadamı ’in servetini bıraktığı bakıcısı ile evlilik hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı. Mallarını da ‘kendisine ölene kadar bakması’ şartıyla sevgilisine devrettiği saptandı.

Servet bakıcısı
Güleç (75), 'nin ünlü bir yatak firmasının hissedarıydı. 2011'de felç kalan işadamı, hisselerini sattı. 20 milyon liralık mal varlığını bakıcısı Gülcan Eren'e (48) bıraktı.

ÖLENE KADAR...
Kızı (48) ise 'Babam sağlıklı değil" diyerek vasilik davası açtı. Olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Buna göre Eren, babasına bakması için Nur Güleç tarafından işe alındı. İşadamı, gönlünü Eren'e kaptırdı. Sevgili olan ikili, imam nikahı kıyarak birlikte yaşamaya başladı. Yaşlı adamın, mal varlığını 'kendisine ölene kadar bakması' şartıyla evlilik hazırlıkları yaptığı 'e devrettiği ortaya çıktı.




Nur Güleç, "Babam boşanmak istiyor, ama annem istemiyor" dedi.

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