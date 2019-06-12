Türkiye'nin en büyük yatak firmalarından birinin çoğunluk hissesine sahip olan Sinan Güleç (75), 2011'de rahatsızlandı. Beyin kanaması geçirerek felç kaldı. İzmir'de yatağa bağımlı yaşayan Güleç, 2014'te hisselerini 22 milyon TL'ye sattı. Paranın 11 milyon TL'sini kişisel, 11 milyon TL'sini de tek kızı Nur Güleç (48) ile ortak olan hesaba yatırdı. Yaşlı adam, satıştan elde ettiği parayla ev, villa ve iş yeri aldı. Gayrimenkulleri de evinde temizlikçi olarak çalışırken, birlikte yaşamaya başladığı G.E.'nin (48) üzerine yaptı. Babasına kızan Güleç, 2015'te dava açtı. Mahkeme Nur Güleç'in taleplerini, babası hakkında verilen 'sağlıklı' raporunu dikkate alarak reddetti. Sinan Güleç de kızıyla müşterek hesapta bulunan 11 milyon TL'nin bölüşülmesi talebini yargıya taşıdı. Nur Güleç de mal varlığını temizlikçiye devreden babasının sağlıklı karar veremediğini söyleyerek vasilik davası açtı.
SERVETİNİ TEMİZLİKÇİYE DEVRETTİ KIZI İSYAN ETTİ
Emekli öğretmen Nur Güleç, babasının mal varlığını temizlik görevlisine bırakmasına isyan etti: "Babamın bakımını ben yaptım. Ancak sonrasında temizlikçi olarak eve aldığımız G.E., beni uzaklaştırdı. Babamla 3 yıldır görüşemiyorum. Babam sağlıklı değil, doğru düşünemiyor. Yoksa bunları yapar mı? Kanser tedavisi görüyorum, yaşamak için para yardımı istediğimde bile babam kabul etmiyor."
Nur Güleç, "Yaklaşık 5 yıl önce temizlik görevlisi olarak işe giren kadın, babamdan bile zengin hale geldi. Lüks evlerde yaşayıp, lüks arabalara biniyor. Bunları, babamı kandırarak yaptılar" dedi.
SERVETİNİ TEMİZLİKÇİYE DEVRETTİ KIZI İSYAN ETTİ
Emekli öğretmen Nur Güleç, babasının mal varlığını temizlik görevlisine bırakmasına isyan etti: "Babamın bakımını ben yaptım. Ancak sonrasında temizlikçi olarak eve aldığımız G.E., beni uzaklaştırdı. Babamla 3 yıldır görüşemiyorum. Babam sağlıklı değil, doğru düşünemiyor. Yoksa bunları yapar mı? Kanser tedavisi görüyorum, yaşamak için para yardımı istediğimde bile babam kabul etmiyor."
Nur Güleç, "Yaklaşık 5 yıl önce temizlik görevlisi olarak işe giren kadın, babamdan bile zengin hale geldi. Lüks evlerde yaşayıp, lüks arabalara biniyor. Bunları, babamı kandırarak yaptılar" dedi.
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