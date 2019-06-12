Bugünkü
Takvim

Yüzbaşı ’a son bakış! Eşi gözyaşları içinde izledi

’da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden emekli Yüzbaşı ’ın cenazesi eşi tarafından adli tıp morgundan alındı. Arslan’ın uyruklu eşi İrina Arslan, cenazenin tabuta konulmasını gözyaşları içinde izledi.

Son bakış
Manavgat ilçesinin Sorgun mevkisi yakınlarında dün sivil eğitim uçağının karpuz tarlarına düşmesi sonucu, emekli pilot yüzbaşı Levent Arslan ile İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen hayatını kaybetmişti. Kazada, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün de yaralanmıştı. 54 yaşındaki Levent Arslan'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesinden otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Arslan'ın yakınları ve meslektaşları da morga geldi. Levent Arslan'ın uyruklu eşi da morg kapısı önünde saatlerce oturdu. Irina Arslan, telefonundan eşinin fotoğraflarına baktı. Arslan'ın yoğun isteği üzerine eşinin yüzünün görmesine izin verildi.



Otopsi işleminin ardından Arslan'ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından morgdan alınıp Uncalı Kent Mezarlığı'na götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriYüzbaşı Levent Arslan’a son bakış! Eşi gözyaşları içinde izledi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri