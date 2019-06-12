Manavgat ilçesinin Sorgun mevkisi yakınlarında dün sivil eğitim uçağının karpuz tarlarına düşmesi sonucu, emekli pilot yüzbaşı Levent Arslan ile İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen hayatını kaybetmişti. Kazada, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün de yaralanmıştı. 54 yaşındaki Levent Arslan'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesinden otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Arslan'ın yakınları ve meslektaşları da morga geldi. Levent Arslan'ın Ukrayna uyruklu eşi Irina Arslan da morg kapısı önünde saatlerce oturdu. Irina Arslan, telefonundan eşinin fotoğraflarına baktı. Arslan'ın yoğun isteği üzerine eşinin yüzünün görmesine izin verildi.
Otopsi işleminin ardından Arslan'ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından morgdan alınıp Uncalı Kent Mezarlığı'na götürüldü.
Otopsi işleminin ardından Arslan'ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından morgdan alınıp Uncalı Kent Mezarlığı'na götürüldü.
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