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’da eğitim uçağı düştü! 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

’da eğitim uçağı, havalandıktan dakikalar sonra tarlaya çakıldı. 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

SON DAKIKA!
Antalya'da pistten havalanan 172P TC-DBD tipi eğitim uçağı, havalandıktan 2 dakika sonra 300 metre ileride karpuz tarlasına çakıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, emniyet güçlerini aradı. Pilot Levent Arslan hayatını kaybetti. Öğretim Üyesi Deniz Gün Devrim Gün ve öğrenci Ataberk Gökmen hastaneye kaldırıldı ancak Gökmen kurtarılamadı. Aynı olay geçen yıl da meydana geldi. 30 Ekim 2018 tarihinde eğitim uçağı düştü ve 2 kişi hayatını kaybetti.



olay yerinde hayatını kaybetti.



, hastanede can verdi.

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