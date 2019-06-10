dün başlayan sağanak, sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Ayşe Arslan (56), kuvvetli sağanak nedeniyle evinin önünde oluşan sele kapıldı. Evinin 100 metre ilerisinde vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Metin Altınışık adlı esnaf ise su dolan deposunda boğularak can verdi. Evini su basmasıyla büyük panik yaşayan Metin Önder kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.Evlerinde mahsur Nurgül Artan (46) ve kızı Sude de (17), boğulmak üzere iken son anda polis tarafından kurtarıldı.