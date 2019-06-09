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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 00:22

Valiliği'nden açıklama: felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti

'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, e neden oldu. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada sel felaketinde 3 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, e neden oldu. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada sel felaketinde 3 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

Ankara Valiliği akşam saatlerinde başlayan lar dolayısıyla üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre Çankaya'da taşkın suya kapılan Ayşe Arslan, Etimesgut'ta işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan Metin Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle Metin Önder hayatını kaybetti.

Açıklamada, "Ayrıca Polatlı İlçemizde de bir kısım ekili alanlar su baskınına maruz kalmıştır. , DSİ, Belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimler yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun bir gayretle sürdürmektedir" denildi.

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