Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada sel felaketinde 3 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

Ankara Valiliği akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlar dolayısıyla üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre Çankaya'da taşkın suya kapılan Ayşe Arslan, Etimesgut'ta işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan Metin Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle Metin Önder hayatını kaybetti.

Açıklamada, "Ayrıca Polatlı İlçemizde de bir kısım ekili alanlar su baskınına maruz kalmıştır. AFAD, DSİ, Belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimler yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun bir gayretle sürdürmektedir" denildi.