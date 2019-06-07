BİM 11 Haziran Salı fırsatları özel indirimli ve aktüel ürünler kataloğu BİM 14 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu. BİM aktüel ürünler kataloğu 11-14 Haziran mağazalardaki yerini aldı. BİM kataloğu 11-14 Haziran ile ilgili online paylaşım ise yapılmadı. BİM aktüel bu hafta oto malzemelerinde süper indirimlere yer veriyor. Bu ürünleri çok uygun fiyatlarla satışa çıkaracak olan BİM market, Haziran ayına güzel bir başlangıç yapacak. BİM hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere sabah saat 9:00 itibariyle mesaiye başlamakta ve akşam saat 21:00'a kadar hizmet sağlamaktadır. Öte yandan BİM mağazalarının öğle yemeği arası olmamakta ve sadece cuma günleri geldiğinde 1 saatlik Cuma Namazı için mesaiye ara verilmektedir. Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir.