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  • 07.06.2019 13:11
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 13:11

BİM

BİM 11- indirimli ürünleri online olarak da yayınlandı. Peki, BİM 11-14 Haziran indirimli ürünler kataloğunda neler var? İşte 14 Haziran fırsatları ve BİM 11-14 Haziran indirimli ürünler kataloğu.... Kampanyasının hazırlıklarını çoktan tamamlayan BİM aktüel, bayrama özel fırsatları sırasıyla sizlerle paylaşacak. Bu hafta ilk olarak Salı kampanyası ile indirimlere başlayan BİM’in ikinci kampanyası ise bayramdan sonra müşterisi ile buluşuyor. Yayınlanan aktüel haberimizde BİM kataloğu ile indirime giren aktüel ürünler listesini göreceksiniz. Hemen hemen her ilde ve her mahallede bir şube açarak ağını giderek genişleten BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'nin hafta içi-hafta sonu çalışma günlerine gelecek olursak; haftanın her günü müşterilerine sınırsız hizmet verdiği görülmektedir.

BİM 11 Haziran Salı fırsatları özel indirimli ve aktüel ürünler kataloğu BİM 14 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğu. BİM aktüel ürünler kataloğu 11-14 Haziran mağazalardaki yerini aldı. BİM kataloğu 11-14 Haziran ile ilgili online paylaşım ise yapılmadı. BİM aktüel bu hafta oto malzemelerinde süper indirimlere yer veriyor. Bu ürünleri çok uygun fiyatlarla satışa çıkaracak olan BİM market, Haziran ayına güzel bir başlangıç yapacak. BİM hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere sabah saat 9:00 itibariyle mesaiye başlamakta ve akşam saat 21:00'a kadar hizmet sağlamaktadır. Öte yandan BİM mağazalarının öğle yemeği arası olmamakta ve sadece cuma günleri geldiğinde 1 saatlik Cuma Namazı için mesaiye ara verilmektedir. Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir.

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