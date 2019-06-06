Bayram tatilinde yollar yine kan gölüne döndü. Trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde 58 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, 393 kişi yaralandı. Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, bir otomobile, arkadan gelen Mehmet Varış'ın kullandığı TIR çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç, yanmaya başladı.









İçindeki Yasemin Kaynar İbiş, Büşra İbiş, Melike Sülün, Şaban Sülün ve Şeyma Yavuz kurtarılamadı.







Büyük üzüntü yaşayan Varış, "Otomobil önümde gidiyordu. TEM'de Çorlu sapağını geçince aniden durdular. Sapaktan döneceklerdi sanırım, kaçırınca sürücü fren yaptı. Ben de otomobile çarptım. Otomobil yanmaya başladı. Yangın söndürme tüpüyle araçtan inip koştum ancak alevler otomobili bir anda sardı" dedi.





VE DÖNÜYORLAR

9 günlük Ramazan Bayramı izninde Bozca ada, Edremit Körfezi ve Ege sahillleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale feribot iskelesin den dönüş yoluna geçti. İstanbul'a dönen araçlar 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.









