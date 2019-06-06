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tatilinde acı bilanço: 58 ölü, 393 yaralı

Ramazan Bayram tatilinde ları birçok can aldı. 58 kişi öldü, 393 kişi yaralandı. Çorlu’da ise TIR’ın arkadan çarptığı otomobilde bulunan 5 kişi kurtarılamadı.

Kanlı yollar!

Bayram tatilinde yollar yine kan gölüne döndü. Trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana yurt genelinde 58 kişi trafik larında hayatını kaybetti, 393 kişi yaralandı. Çorlu'da meydana gelen kazada, bir otomobile, arkadan gelen Mehmet Varış'ın kullandığı TIR çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç, yanmaya başladı.




İçindeki Yasemin Kaynar İbiş, Büşra İbiş, Melike Sülün, Şaban Sülün ve Şeyma Yavuz kurtarılamadı.



Büyük üzüntü yaşayan Varış, "Otomobil önümde gidiyordu. 'de Çorlu sapağını geçince aniden durdular. Sapaktan döneceklerdi sanırım, kaçırınca sürücü fren yaptı. Ben de otomobile çarptım. Otomobil yanmaya başladı. söndürme tüpüyle araçtan inip koştum ancak alevler otomobili bir anda sardı" dedi.



VE DÖNÜYORLAR
9 günlük izninde Bozca ada, Edremit Körfezi ve Ege sahillleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için feribot iskelesin den dönüş yoluna geçti. 'a dönen araçlar 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.




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