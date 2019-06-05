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  • 06.06.2019 00:17
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 00:17

Vapurda havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Şehir Hatları'nın -Eminönü seferini yapan vapurda silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, daha sonra yolcuları vapurdan tahliye etti.


Alınan bilgiye göre, 21.30'da 'den Eminönü'ne doğru yola çıkan şehir hatları vapurunun güvertesinde yolculuk eden bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle üzerindeki tabancayla havaya ateş açtı.

Bunun üzerine paniğe kapılan yolcular, durumu polis ekiplerine bildirdi. Deniz polisinin gözetiminde vapur, Karaköy iskelesine yanaştırıldı. Özel harekat polisleri eşliğinde vapura giren ekipler, arama sonucunda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, daha sonra yolcuları vapurdan tahliye etti.

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