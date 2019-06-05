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  • 06.06.2019 06:01
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 06:01

’de tren raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti

'un ilçesinde tren raylarına atlayarak eden bir kişi hayatını kaybetti.

'de tren raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay akşam saat 23:40 sıralarında Yeşilköy 'nda meydana geldi. 43 yaşında olduğu öğrenilen Serdal Ö. adlı bir kişi, iddiaya göre istasyon görevlilerinin şaşkın bakışları arasında hareket halindeki trenin önüne atlayarak etti.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstasyona ulaşan ekipler, trenin altında kalan Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Serdal Ö.'nün cansız bedeni kapsamlı otopsi yapılmak üzere Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.




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