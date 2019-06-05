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  • 05.06.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 11:03

Son dakika haberi: 'da bayramın ikinci günü feci ! TIR'la otomobil çarpıştı: 5 kişi yanarak öldü

' ın Çorlu ilçesi' nde otoyolunda tır ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. yla ilgili soruşturma sürüyor.


, Çorlu'nun gişeleri mevkiinde meydana geldi. 'dan istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 plakalı TIR çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçenlerin söndürme tüpleriyle müdahale ettiği alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Otomobilde bulunanlar ise bir anda alev topuna dönen araçtan çıkamadı.

5 KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlemeyen 5 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşte kazadan korkunç görüntüler




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