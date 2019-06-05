Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.06.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 19:22

'da dolu ve sağanak etkili oldu | Meteoroloji bir kez daha uyardı

'nun Küre ilçesindeki dolu ve sağanak nedeniyle bazı araçlar ve ağaçlar zarar gördü. Dolu nedeniyle bazı araçlar ve meyve ağaçları da zarar gördü. Öte yandan tarafından Kastamonu merkez ve bazı ilçeleri için dolu uyarısında bulunuldu.


'nun Küre ilçesinde, sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler, dolu nedeniyle araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlarda korumaya çalıştı.



Bazı sürücüler araçlarının üzerini kilim ve battaniyelerle örterek dolunun vereceği zarardan korumaya çalıştı.

Dolu nedeniyle bazı araçlar ve meyve ağaçları da zarar gördü.

İlçe sakinlerinden Sezgin Kufuroğlu, AA muhabirine, dolu ve sağanağın yaklaşık 30 dakika sürdüğünü söyledi.

İlçe halkının dolu nedeniyle panik yaşadığını belirten Kufuroğlu, "İnsanlar dışarıda olan araçlarını kapalı yerlere çekti. Doludan zarar görmemek için kendileri de bir an önce kapalı yerlere girdiler. Bir anda yağmaya başladı. Herkes hazırlıksız yakalandı." dedi.

Öte yandan, tarafından Kastamonu merkez ve bazı ilçeleri için dolu uyarısında bulunuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu | Meteoroloji bir kez daha uyardı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri