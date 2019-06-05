Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp hayatını kaybetti







Olay, Pamukkale Ören Yeri'nin alt kısmında bulunan Pamukkale Mahallesi Oğuz kağan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Pamukkale'ye turist getiren M.İ. yönetimindeki 20 AAB 602 plakalı otobüs, geri geri gelirken arkasındaki ismi henüz belirlenemeyen bir adama, ardından yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Yaralı adam, demir bariyerlerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



