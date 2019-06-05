Olay, Pamukkale Ören Yeri'nin alt kısmında bulunan Pamukkale Mahallesi Oğuz kağan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Pamukkale'ye turist getiren M.İ. yönetimindeki 20 AAB 602 plakalı otobüs, geri geri gelirken arkasındaki ismi henüz belirlenemeyen bir adama, ardından yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Yaralı adam, demir bariyerlerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp hayatını kaybetti
Denizli’nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Pamukkale’ye turist taşıyan bir otobüs, travertenlerin alt kısmındaki yerleşim yerinde geri manevra yaparken Ender Vural isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ile demir bariyerlerin arasında kalıp, bariyerlere sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı. Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vural, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
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