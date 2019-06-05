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Meteoroloji'den "sıcak hava" uyarısı! Bu saat aralığına dikkat! 5 Haziran 2019 hava durumu

5 Haziran 2019 Çarşamba hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Türkiye genelindekş hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları geldi. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Haziran 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...

05.06.2019 07:34 - Son Güncelleme: 05.06.2019 07:58
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bu saat aralığına dikkat! 5 Haziran 2019 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Samsun,Giresun, Sivas, Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri, Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bu saat aralığına dikkat! 5 Haziran 2019 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bu saat aralığına dikkat! 5 Haziran 2019 hava durumu

MARMARA

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa ve Bilecik çevreleri, Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bu saat aralığına dikkat! 5 Haziran 2019 hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bu saat aralığına dikkat! 5 Haziran 2019 hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

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