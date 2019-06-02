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  • Son Güncelleme: 03.06.2019 00:26

'da ağaçlık alanda bu halde bulundu!

'nın Manavgat ilçesinde ağaçlık alanda iple boynundan ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Yanındaki çantada kişisel eşyaları bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.

Ağaçlık alanda bu halde bulundu!

Manavgatın Gündoğdu Mahallesinde saat 19.00 sıralarında tarlasından evine giden bir vatandaş, etrafında yüksek otların olduğu ağaçta bir kişinin iple boynundan asılı olduğunu görerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yapılan incelemede kendini iple boynundan asarak yaşamına son verdiği tahmin edilen, üzerinden kimlik çıkmayan ve 4- 5 gün önce öldüğü belirlenen erkek cesedi bulundu.

Yanındaki çantada kişisel eşyaları olduğu belirlenen kimliği belirsiz ceset, incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Kurumuna gönderildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin kimliğini tespit amacıyla araştırma başlattı.

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