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  • 31.05.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 10:51

Cuma vakti: Adana, Erzurum, Mersin cuma namazı saati kaçta? 31 Mayıs

Adana, Erzurum, Mersin , öğle vakti kılınacak cuma namazı öncesi en çok aranılanlar arasında ye aldı. Adana, Erzurum, Mersin'de ikamet eden vatandaşların hazırlık içinde olduğu cuma namazı öncesi merak edilen cuma saati bilgisini derledik. Adana, Erzurum ve Mersin'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 31 Mayıs Adana, Erzurum, ...

Adana, Erzurum, Mersin cuma saati

Adana, Erzurum ve Mersin halkı cuma namazı için hazırlıklarını sürdürüyor. Öğle vaktinde kılınan cuma namazı öncesi okunacak hutbeyi de vaktinde dinlemek isteyen Müslümanlar, cuma namazı öncesi camilere akın edecekler. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitlerinde Adana, Erzurum, Mersin bilgisi yer alıyor. Peki, Adana, Erzurum, Mersin'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 31 Mayıs Adana, Erzurum, ...

CUMA SAATİ KAÇTA?

31 Mayıs : 12.41

31 Mayıs : 12.18

31 Mayıs Mersin cuma saati: 12.44

CUMA NAMAZININ KILINABİLMESİ İÇİN ŞARTLAR

1- Şehirde veya şehir kıyısında olmak (Bugün muhtarı veya jandarması bulunan köyler şehir hükmündedir)
2- Devletin başında emir veya emirin görevlendirdiği bir kişinin bulunması
3- Öğle vakti olması
4- Öğle vaktinde hutbe okunması
5- İmam hariç en az 3 kişilik cemaat olması (Hanefi'de 3, Maliki'de 12, Şafii ve Hanbeli'de 40 erkek gerekir)
6- Cami herkeze açık olmalı, ibadet serbestliği olmalı

"Yâ Eyyühellezine âmenü izanûdiye lissâlati min yevmil Cum'ati fes'av ila zikrillâhi ve zerûl bey'a zâliküm hayrunleküm in küntüm tâ'lemûn." (Cuma suresi, 9. ayet)

Anlamı: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

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