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  • 31.05.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 10:41

ipucu sorusu: , , ve Ramazan kolisi bağışlarını kimlere gönderiyor? 31 Mayıs

ipucu sorusu, Hadi'nin resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşıldı. Bugünkü ipucu sorusu 'den geliyor. Bilindiği üzere LÖSEV, lösemili çocuğa ve kanser hastasına ücretsiz tedavi, barınma, eğitim ve sosyal desteklerini iletiyor. , ve Ramazan kolisi de kabul eden LÖSEV’in bunları kimlere gönderdiği soruldu. Peki, sorusu cevabı nedir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı mobil bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu Lösemili Çocuklar Vakfı'ndan (LÖSEV) geliyor. Hadi tarafından yapılan açıklamada, fitre ve zekat bağışlarının yanı sıra, Ramazan kolisi de kabul eden LÖSEV'in bunları kimlere gönderdiği soruldu. Peki, LÖSEV, fitre, zekat ve Ramazan kolisi bağışlarını kimlere gönderiyor? İşte 31 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (31 MAYIS 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "LÖSEV, tüm Türkiye'de 35.000'in üzerinde lösemili çocuğa ve kanser hastasına ücretsiz tedavi, barınma, eğitim ve sosyal desteklerini iletiyor. Ramazan ayı hastaların doğru ve sağlıklı beslenmesi için çok önemli, peki fitre ve zekat bağışlarının yanı sıra, Ramazan kolisi de kabul eden LÖSEV'in bunları kimlere gönderdiğini biliyor musunuz?" denildi.

İşte cevabı...

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