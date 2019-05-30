Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler hava durumu raporlarına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıkları mevsim normalinin üzerinde seyredecek. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıkları artacak mı? İşte Meteoroloji'nin hava durumu raporları...

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorloji'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde bölge bölge bulutlu ve yağışlı olması beklendiği bildirildi.





Bayramın ilk günü İstanbul'da hava sıcaklığı en yüksek 28 derece en düşük 18 derece olacak. Ankara'da bayramın ilk günü mevzi sağanak yağışlı hava görülüyor. Ankara'da ise bayramın ilk günü hava sıcaklığı en yüksek 31 derece en düşük 18 derece olarak görülüyor.

İSTANBUL'DA 69 YILIN MAYIS AYI SICAKLIK REKORU KIRILDI

İstanbul'da 28 Mayıs tarihinde 35.4 derece ile son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru 27 Mayıs 1950'de 34.5 dereceyle kayıtlara geçmişti. 28 Mayıs 2019'da ise son 69 yılın en sıcak Mayıs'ı yaşandı. Kartal'da sıcaklık 35.4 derece ölçüldü. Göztepe'de de hava sıcaklığı 34.7 derece oldu. Meteoroloji yetkilileri, Mayıs ayının sonraki günlerinde hava sıcaklığının 28-30 derece arasında seyredeceğini belirtti.

Sıcaklığın yoğun olarak hissedildiği Anadolu yakasında vatandaşlar deniz kenarı ve gölgelik alanlara akın etti. Kimi denize girdi kimi ise ağaç altında dinlenmeyi tercih etti.

BAZI İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Meteoroloji'den önümüzdeki hafta bazı illerde en yüksek hava sıcaklığı ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 35, Şanlıurfa'da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de 38, Denizli, Düzce ve Malatya'da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır'da 35, Kayseri ve Isparta'da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.

Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir."