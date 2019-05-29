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  • 29.05.2019 13:33
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 13:34

Diyanet açıkladı! Ramazan Bayramı namazı saati kaçta? 2019 İstanbul, Ankara (il il) bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. İslam alemi bayram namazının ardından Ramazan Bayramı'nı idrak etmeye başlayacak. Bayram namazları birlik ve beraberliğin göstergesidir ve bayram namazını kılmak farz değil vaciptir. Diyanet, 2019 Ramazan Bayramı namazı saat bilgisini paylaştı. Peki, Ramazan Bayramı namazı saati kaçta? İstanbul ve Ankara'da bayram namazı saat kaçta? İşte il il 2019 bayram namazı vakitleri...

Bayram namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı...

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in bitmesine kısa bir süre kaldı. İslam alemi Ramazan ayına veda edecek olmanın üzüntüsünü yaşarken bir yandan da Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı namazı saat bilgisini paylaştı. Peki, Ramazan Bayramı namazı saati kaçta? İstanbul ve Ankara'da bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri...

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in resmi internet adresi üzerinden bayram namazı saat bilgisi paylaşıldı. Buna göre;

İstanbul'da bayram namazı saat 06.13'te, Ankara'da ise 06.01'de kılınacak.

Diyanet'in resmi internet adresi üzerinden il il bayram namazı vakitlerini görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki adrese tıklayarak bulunduğunuz ili seçtikten sonra karşınıza çıkan takvimde en altta yer alan bayram namazı bilgisini öğrenebilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

Bayram namazı ile ilgili merak edilenler için diğer sayfaları ziyaret edebilirsiniz...

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