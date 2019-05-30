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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 11:16

'den sıcaklık uyarısı! Bugün nasıl olacak? 30 Mayıs Perşembe

'den uyarısı geldi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları etkisini göstermeye başlarken, bugüne dair hava durumu raporu Meteoroloji tarafından paylaşıldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Peki, ? İşte raporu...

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, yurdun çoğu bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ülke genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, Meteoroloji'nin yayınladığı 30 Mayıs hava durumu raporuna göre, vatandaşların merak ettiği 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu yanıt buldu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Mayıs tarihli Meteoroloji hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün az bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları en yüksek 27, en düşük 19 derece olacak. İstanbul ile ilgili son 5 günlük hava durumu tahminlerine göre ise hava sıcaklıkları en yüksek 29 derece en düşük 17 derece olarak görülüyor.

Haberimizin devamında, 30 Mayıs Perşembe gününe dair Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerini görüntüleyebilirsiniz.

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