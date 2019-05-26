Sarar ailesinin evlerinde rehin alınması, zenginleri korkuttu

İşadamı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 17 Mayıs tarihinde Eskişehir'deki evlerinde maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından rehin alındı. Bir süre darp edilen çiftin evinde bulunan kasasını açtıran zanlılar, ziynet eşyaları ile yüksek miktardaki dövizleri çalarak olay yerinden kaçtı. Türkiye gündemine bomba gibi düşen bu olay sonrası, birçok zengin yanlarında çalıştırdıkları yardımcıları ikinci bir araştırmaya tabi tuttu. İstanbul Sarıyer'de oturan bir başka tekstilci A.A.Y, "Yaklaşık 10 yıldır evimde çalışan yardımcıları ekibime incelettim. Çünkü Cemalettin bey ve eşinin yaşadıkları korkunç" dedi. Yine İstanbul Vaniköy'de yaşayan bir işadamı, "Cemalettin beyi iyi tanırım. İnanın o dehşeti sanki kendim yaşamış gibi oldum. 2 yardımcımı değiştirdim" açıklamasını yaptı. Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar, önceki gün evlerinde yaşanan soygunun ardından ilk kez kameraları karşısına geçti. Yüzü ve kollarında büyük morluklar olduğu görülen Zehra Sarar, "Olaydan psikolojik olarak çok etkilendik. Allah kimseye göstermesin böyle bir olay. Hala ürküyorum, o anlar aklıma geldiği zaman bütün tüylerim diken diken oluyor. Evde yukarı tek çıkmaya korkuyorum" dedi. Cemalettin Sarar ise eşi Zehra Sarar olmasaydı kurtulamayacaklarını belirterek, "Zehra hanım olmasaydı kurtulamazdık. Başka bir kadın olsa elini çıkaramazdı. Kasayı alıp götürdüler. Miktarı bilemiyoruz"
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