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  • 25.05.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 21:41

'da taksiciler sıra için kavga etti: 1 ölü

'da taksi şoförleri arasında müşteri alma sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından başka araçla kaçan F.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.



'da taksi şoförleri arasında müşteri alma sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki taksi durağında, şoförler F.A. ile N.K. arasında müşteri alma sırası nedeniyle tartışma çıktı.

KURTARILAMADI
Kavgaya dönüşen olay sırasında tabancayla başından vurulan N.K. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.K. kurtarılamadı. N.K'nin cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerine gelen Közenek'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından başka araçla kaçan F.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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