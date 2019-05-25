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  • 26.05.2019 06:43
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 06:43

'dan üzücü haber geldi! Babasının tabancasıyla oynarken...

'da, babasının tabancasıyla oynayan Y.E.nin (13) elindeki silah kazara ateş aldı, kurşunun isabet ettiği kardeşi A. E. (4) yaşamını yitirdi.

Üzücü haber geldi! Babasının tabancasıyla oynarken...

Olay, saat 09.30 sıralarında Halıkent Mahallesinde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğünde görevli 24 yıllık polis memuru M.E., gece nöbetten sonra sabah Halıkent Mahallesindeki evine döndü. Tabancasını çıkaran M.E., uyumak için odasına geçti. İddiaya göre M.E. uyuduktan sonra Y.E., babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun kardeşi A. E.nin boynuna isabet etti.

Silah sesine uyanan baba M.E., A.'yi kanlar içinde yatarken görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri A. E.nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, A. E.nin cenazesinin yarın öğle vakti Halıkent Camiinde kılınacak namazın ardından Halıkent Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

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