Sarar ailesi dehşet gecesini kameralar karşısında anlattı

Maskeli çete, 18 Mayıs'ta tekstil devi Sarar'ın sahipleri Cemalettin (75)-Zehra Sarar (64) çiftinin Eskişehir'deki evini bastı. Hırsızlar, ünlü çifti darp edip bağladı. Ardından kasayı boşaltıp kaçtı. Bir dönem çiftin evinde çalışan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan Yalova'da, 8 kişi ise Bulgaristan'da yakalandı. Sarar çifti dehşetin ardından ilk kez basının karşısına çıktı. Yüzünde ve kollarında morluklar olan Zehra Sarar, olayı şöyle anlattı:

"Siyah giyimli adamlar gördük. Cemalettin'e 'Şaka mı bu?' dedim. Biri beni, diğeri de eşimi etkisiz hale getirip, plastik kelepçeyle bağladılar. İçlerinden biri yüzüme yumruk attı. Dünyam karardı. Anahtarın yerini söyletmek için beni darp ettiler. Yüzüme yumruk attılar. Yüzüm şişti, dudaklarım patladı. Ben bir elimi kurtardım ve çekmeceden aldığım makasla Cemalettin Bey 'in el ve ayaklarındaki kelepçeleri kestim. Hizmetçi Dragusan, 2 yıl önce 2 ay bizde çalıştı. Moldovalı hizmetçi giderken, zaten anahtarı teslim etmemiş, yanında götürmüştü. Bir an önce onların karşıma gelmesini istiyorum. Ben de onu aynı şekilde yere yüzükoyun yatırıp, tekmeleyeceğim." Cemalettin Sarar ise şu ifadeleri kullandı: "Eşim soygunculara çok direndi. Onu darp ettiler. Benim de üzerime çıkıp çiğnediler. Kasanın anahtarlarını vermesiydik bizi öldürebilirlerdi."Zehra Sarar, olaydan psikolojik olarak çok etkilendiğini söyledi ve ekledi: "Hala ürküyorum. Evde yukarı tek çıkmaya korkuyorum. Güvenlik önlemlerini artıracağız. Çalınan her şey özeldi. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hediye ettiği, biri benim, diğeri Cemalettin Bey'in, altın yoncalı saati de çalındı. Çalınanlar arasında gerdanlık da bulunuyor."Moldovalı eski hizmetçi Iulia Dragusan, tutuklandı. Bulgaristan'da yakalanan diğer şüphelilerin Türkiye 'ye iade işlemleri ise sürüyor.