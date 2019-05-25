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Sarar ailesi dehşet gecesini kameralar karşısında anlattı

Evlerinde darp edilip soyulan Sarar çifti, olayın ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Zehra Hanım’ın yüzündeki morluklar, dehşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Sarar “Ben de onları yüzükoyun yatırıp tekmeleyeceğim” dedi.

Maskeli çete, 18 Mayıs'ta tekstil devi Sarar'ın sahipleri Cemalettin (75)- (64) çiftinin 'deki evini bastı. Hırsızlar, ünlü çifti darp edip bağladı. Ardından kasayı boşaltıp kaçtı. Bir dönem çiftin evinde çalışan Moldovalı hizmetçi Yalova'da, 8 kişi ise 'da yakalandı. Sarar çifti dehşetin ardından ilk kez basının karşısına çıktı. Yüzünde ve kollarında morluklar olan Zehra Sarar, olayı şöyle anlattı:




ANAHTARI TESLİM ETMEMİŞTİ
"Siyah giyimli adamlar gördük. Cemalettin'e 'Şaka mı bu?' dedim. Biri beni, diğeri de eşimi etkisiz hale getirip, plastik kelepçeyle bağladılar. İçlerinden biri yüzüme yumruk attı. Dünyam karardı. Anahtarın yerini söyletmek için beni darp ettiler. Yüzüme yumruk attılar. Yüzüm şişti, dudaklarım patladı. Ben bir elimi kurtardım ve çekmeceden aldığım makasla 'in el ve ayaklarındaki kelepçeleri kestim. Hizmetçi Dragusan, 2 yıl önce 2 ay bizde çalıştı. Moldovalı hizmetçi giderken, zaten anahtarı teslim etmemiş, yanında götürmüştü. Bir an önce onların karşıma gelmesini istiyorum. Ben de onu aynı şekilde yere yüzükoyun yatırıp, tekmeleyeceğim." Cemalettin Sarar ise şu ifadeleri kullandı: "Eşim soygunculara çok direndi. Onu darp ettiler. Benim de üzerime çıkıp çiğnediler. Kasanın anahtarlarını vermesiydik bizi öldürebilirlerdi."



DEMİREL'İN HEDİYELERİ DE ÇALINMIŞ
Zehra Sarar, olaydan psikolojik olarak çok etkilendiğini söyledi ve ekledi: "Hala ürküyorum. Evde yukarı tek çıkmaya korkuyorum. Güvenlik önlemlerini artıracağız. Çalınan her şey özeldi. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hediye ettiği, biri benim, diğeri Cemalettin Bey'in, altın yoncalı saati de çalındı. Çalınanlar arasında gerdanlık da bulunuyor."



Moldovalı eski hizmetçi Iulia Dragusan, tutuklandı. Bulgaristan'da yakalanan diğer şüphelilerin 'ye iade işlemleri ise sürüyor.



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