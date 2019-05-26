Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu merak ediliyor. Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gününde idrak edilmektedir. Peki, 2019 yılında Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman idrak edilecek? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2019 yılında Kadir gecesi, 31 Mayıs 2019 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir gecesinde Müslümanlar camilere giderek dua eder, namaz kılar ve günahlarının affı için Allah'a tövbe eder.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi; yüce mevlanın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.

KADİR SURESİNİN ANLAMI NEDİR?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

KADİR SURESİNİN OKUNUŞU NASILDIR?

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.

Leyletülkadri hayrün min elfişehr.

Tenezzelülmelâiketü verrûhu

fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.

Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.