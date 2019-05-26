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  • 27.05.2019 00:13
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 00:28

'nda feci ! Yakınları sinir krizi geçirdi

D-100 Karayolu mevkiinde yolcu otobüsünün römorklü traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. yla ilgili inceleme başlatılırken, arızalı traktörü çeken ve kazadan sonra olay yerinde bulunamayan traktörün sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet E.'nin kullandığı 31 AAF 769 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü belirlenemeyen 14 AB 476 plakalı traktörle çekilen Habib İpekçioğlu idaresindeki arızalı ve plakasız traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde geri geri gitmeye başlayan otobüs şarampole düşerek yan yattı. Kazada traktör sürücüsü Habil İpekçioğlu hayatını kaybederken, otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.

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