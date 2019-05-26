Kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet E.'nin kullandığı 31 AAF 769 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü belirlenemeyen 14 AB 476 plakalı traktörle çekilen Habib İpekçioğlu idaresindeki arızalı ve plakasız traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde geri geri gitmeye başlayan otobüs şarampole düşerek yan yattı. Kazada traktör sürücüsü Habil İpekçioğlu hayatını kaybederken, otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.
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