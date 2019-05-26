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  • 26.05.2019 20:24
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 20:24

Motosiklet gezisi faciayla bitti! Ölü ve yaralılar var

’nin Merkezefendi ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen da, gezmeye çıkan aynı arkadaş grubundan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Motosiklet gezisi faciayla bitti! Ölü ve yaralılar var

Korkunç , saat 16.00 sıralarında, Aşağışamlı Mahallesi'nde meydana geldi. (18) yönetimindeki 20 BD 534 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, birlikte gezdiği arkadaşı E.E.'nin (15) kullandığı 20 BE 629 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletler devrilirken, Aslan'ın motoru, yol kenarındaki tarlaya sürüklendi.

Sürücülerden Mehmet Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, E.E. ise yaralandı. Motosikletlerde bulunan F.G. ve M.B.A. da yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Mehmet Aslan'ın cansız bedeni ise otopsi için Hastanesi Kurumu'nun morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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