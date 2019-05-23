Tuzla'da 28 Nisan 2019 tarihinde 12 yaşındaki M.Y.K.'nın aracına attığı erik çekirdeğini taş zannederek darp eden sürücü Ufuk Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜLMEYE ÇALIŞILMIŞ

Bu iddia ile 2 Mayıs 2019 tarihinde tutuklanan Ufuk Ö. hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 yaşındaki M.Y.K.'nın babası ile adliyeye gelerek sanıktan şikayetçi olduğu hatırlatıldı. İddianamede, M.Y.K.'nın, şikayetinde, arkadaşları ile erik topladığını, çekirdeklerini yola doğru attıklarını, sonradan adını öğrendiği şüphelinin üzerine gelerek kendisini darp etmeye başladığını, kendisini ormanlık alana doğru götürmeye çalıştığını, ormanlık alana girerken bir kadının şüpheliye, 'ne yapıyorsun, polise haber vereceğim' demesi üzerine serbest bırakıldığını söylediği belirtildi.

ARACINA TAŞ ATTIKLARINI İDDİA ETTİ

Şikayet üzerine incelenen kamera kaydı ile şüphelinin kullandığı aracın tespit edildiği hatırlatılan iddianamede, şüphelinin ifadesinde, olay yerinde kırmızı ışıkta durduğu sırada çocukların aracına taş attığını, çocuklardan birini yakaladığını, bir anlık sinirle vurduğunu, arkadaşlarının ormanlık alanda olabileceğini söylemesi üzerine oraya doğru giderken bir bayanın hakaret ederek bağırması üzerine çocuğu bıraktığını, yaptıklarından dolayı da pişmanlık duyduğunu söylediği anlatıldı.

ÇOCUĞUN ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜLMESİNİ ÖNLEYEN KADIN TANIKLIK YAPTI

İddianamede, M.Y.K.'yı ormanlık alana götüren Ufuk Ö.'ye bağırarak çocuğu elinden alarak ailesine teslim eden G.Y. isimli kadının ifadesine de yer verildi. Ufuk Ö.'nün çocuğa, "bak sana daha neler yapacağım" dediğini duyduğunu söyleyen G.Y., güvenlik görevlilerinden çocuğun adamın elinden alınmasını istediği, bunun olmaması üzerine peşinden giderek polis çağıracağını söylemesi üzerine çocuğun serbest kaldığını söylediği belirtildi.

15.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre çocuğun basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak çocuğu kasten yaralamak" ve "cebir ve hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

SUÇ İŞLEMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ

Şüpheli Ufuk Ö.'ye ait UYAP kaydı incelendiğinde şüphelinin suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği kaydedilen iddianamede, bu gerekçe ile şüphelinin alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği 67. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

NE OLMUŞTU?

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde 29 Nisan 2019 tarihinde arkadaşları ile çekirdek yiyen M.Y.K., aracına erik çekirdeği attığı gerekçesi ile şüpheli Ufuk Ö. tarafından darp edilmişti.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Ufuk Ö., mahkeme tarafından elektronik kelepçe ile ev hapsine alınarak serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, 2 Mayıs 2019 tarihinde de tutuklanmıştı.