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  • 23.05.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 11:06

meraklı kedileri konuşuyor

’da ismindeki bir işletmede, bir düzineden fazla kedinin cam kenarına çıkarak pirinç tarlasını süren çiftçiyi izledikleri görüntüler da büyük beğeni aldı.

Gözlerini ayırmadan izlediler!

'nın Akita bölgesinde yer alan Yurihonj şehrinde bulunan "" isimli bir işletmede, bir düzineden fazla kedinin, işletmenin cam kenarına çıkarak işletmenin önünde pirinç tarlasını süren çiftçiyi izledikleri görüntüler da beğeni topladı.

Görüntülerde, kedilerin cam kenarına çıkarak çalışan çiftçiyi büyük bir merakla izledikleri görüldü.

Yerel medya, işletme sahibinin her yıl tarlalarını sürdüğü sırada kedilerin bunu merakla izlediğini, bunun her yıl yaptıkları bir aktivite haline geldiğini söylediğini duyurdu.

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