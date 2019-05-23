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  • 23.05.2019 13:40
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 14:02

Padişah sofralarının vazgeçilmeziydi! Fiyatı 40 TL’yi bulan Osmanlı Çileği yok satıyor

’ın Ereğli ilçesinde yetişen ve kokusu, aroması ve rengi ile diğer çilek türlerinden farklı olan Osmanlı Çileği ilk meyvelerini verdi. Padişah sofralarının vazgeçilmez meyvelerinden olan Osmanlı Çileği pazara inmeden fiyatı 40 TL’den alıcı buluyor.



Farklı rengi, aroması ve kokusu ile çilek türlerinin en lezzetlisi olan Osmanlı Çileği'nin üretiminin artırılması için Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) tarafından desteklenen proje ile oluşturulan bahçede bu yılın ilk meyvesi toplanmaya başlandı. Bölgede yetişen diğer çilek türleri kilosu 10-15 TL'den satışa sunulurken Osmanlı Çileği'nin kilosu ise 35-40 TL'den satılıyor.

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