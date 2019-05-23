Padişah sofralarının vazgeçilmeziydi! Fiyatı 40 TL’yi bulan Osmanlı Çileği yok satıyor

Farklı rengi, aroması ve kokusu ile çilek türlerinin en lezzetlisi olan Osmanlı Çileği'nin üretiminin artırılması için Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) tarafından desteklenen proje ile oluşturulan bahçede bu yılın ilk meyvesi toplanmaya başlandı. Bölgede yetişen diğer çilek türleri kilosu 10-15 TL'den satışa sunulurken Osmanlı Çileği'nin kilosu ise 35-40 TL'den satılıyor.