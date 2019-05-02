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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 18:45

’da 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven cani tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine, ’da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M. Y. K.’yı darp eden otomobilin sahibi Ufuk Ö. tutuklandı.

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme...

'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Ö. önceki gün gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

SERBEST BIRAKILMIŞTI
Ufuk Ö., savcılık sorgusunun ardından "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, hakimlik, şüpheliye yüklenen ceza miktarı ve sabit ikametgah sahibi olmasını gerekçe göstererek tutuklama talebini reddetmişti. Hakimlik, Ufuk Ö. hakkında hükümleri uygulamıştı. Ufuk Ö.'nün elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına karar veren hakimlik, yurt dışına çıkışını da yasaklamıştı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz ederek Ufuk Ö. hakkında verilen adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve tutuklanmasını talep etmişti.

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