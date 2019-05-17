Cuma saati kaçta? Müslümanların bayramı olarak bilinen bu günde, öğle vaktinde kılınan cuma namazı müslüman alemi için farz kılınmıştır. Hz. Muhammed (S.A.V.) zamanından günümüze kadar kılına gelmiş olan cuma namazı, her cuma öğle vakti cemaatle kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitleri sayfasında tüm illerin cuma vakitleri görülüyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte 17 Mayıs il il cuma saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

17 Mayıs İstanbul cuma saati: 13.05

17 Mayıs Ankara cuma saati: 12.50

17 Mayıs İzmir cuma saati: 13.13

17 Mayıs Antalya cuma saati: 12.59

İslam dinine göre Cuma günleri mübarek bir gündür ve Cuma günlerinde Müslümanlar yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanını önemini vurgulamak adına camiilerde bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Namaz öncesinde imam tarafından Cuma hutbesi okunmakta ve önemli bilgiler verilmektedir.

17 Mayıs İl il cuma namazı vakitleri:

İL ÖĞLE ADANA 12:40 ADIYAMAN 12:28 AFYONKARAHİSAR 12:59 AĞRI 12:09 AMASYA 12:38 ANKARA 12:50 ANTALYA 12:59 ARTVİN 12:14 AYDIN 13:10 BALIKESİR 13:10 BİLECİK 13:01 BİNGÖL 12:19 BİTLİS 12:13 BOLU 12:55 BURDUR 13:00 BURSA 13:05 ÇANAKKALE 13:16 ÇANKIRI 12:47 ÇORUM 12:42 DENİZLİ 13:05 DİYARBAKIR 12:21 EDİRNE 13:15 ELAZIĞ 12:25 ERZİNCAN 12:23 ERZURUM 12:16 ESKİŞEHİR 12:59 GAZİANTEP 12:32 GİRESUN 12:28 GÜMÜŞHANE 12:23 HAKKARİ 12:06 HATAY 12:37 ISPARTA 12:59 MERSİN 12:43 İSTANBUL 13:05 İZMİR 13:13 KARS 12:09 KASTAMONU 12:46 KAYSERİ 12:39 KIRKLARELİ 13:13 KIRŞEHİR 12:45 KOCAELİ 13:02 KONYA 12:51 KÜTAHYA 13:01 MALATYA 12:28 MANİSA 13:12 KAHRAMANMARAŞ 12:34 MARDİN 12:18 MUĞLA 13:08 MUŞ 12:15 NEVŞEHİR 12:43 NİĞDE 12:43 ORDU 12:30 RİZE 12:19 SAKARYA 13:00 SAMSUN 12:36 SİİRT 12:14 SİNOP 12:41 SİVAS 12:33 TEKİRDAĞ 13:11 TOKAT 12:35 TRABZON 12:23 TUNCELİ 12:23 ŞANLIURFA 12:26 UŞAK 13:04 VAN 12:08 YOZGAT 12:42 ZONGULDAK 12:54 AKSARAY 12:45 BAYBURT 12:20 KARAMAN 12:49 KIRIKKALE 12:47 BATMAN 12:17 ŞIRNAK 12:12 BARTIN 12:52 ARDAHAN 12:11 IĞDIR 12:05 YALOVA 13:04 KARABÜK 12:51 KİLİS 12:33 OSMANİYE 12:36 DÜZCE 12:57





CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, NASIL KILINIR?

Cuma Namazı, farz namazlardandır. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazının farzı 2 rekâttır. Diğer namazlardan farkı ise; namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma günü öğle vaktinde ezan okunduktan sonra Cuma namazının sünnetine niyet edilir. Cuma namazının ilk sünneti, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır (4 rekât). İlk sünnet kılındıktan sonra imam hutbe için minbere çıkar.

2 Rekât Farz Kılınışı

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekâta başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

Cuma namazının farzından sonra 4 rekâtlık son sünnet kılınır. 4 rekâtlık son sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Farzdan sonra zuhr-i ahir namazı kılınır. Bu namaz öğle namazının farzı gibi kılınır, ancak niyeti farklıdır. "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir. Son olarak öğle vaktinin sünneti niyeti ile 2 rekâtlık sünnet namazı kılınır.