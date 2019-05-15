2019 İETT öğrenci akbili fiyatı ne kadar oldu? 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı otobüs bedava mı? İstanbul'da belediye meclisi, akbil ücreti için karar verdi. Peki öğrenci akbili 40 TL mi oldu? Detaylar haberimizde... AK Parti İBB Meclisi grubu, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 lira ve 200 geçiş olarak belirlenmesini teklif etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla yapılan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek, Hukuk, Tarife, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi. AK Parti İBB Meclisi grubu, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 lira ve 200 geçiş olarak belirlenmesini teklif etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla yapılan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek, Hukuk, Tarife, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi.

İlgili komisyonlarca olumlu görüş belirtilen teklif, rapora dönüştürülerek meclise sevk edildi. Rapor, Meclis Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda ele alındı.

85 LİRADAN 40 LİRAYA İNDİRİLDİ

Yapılan oylamada, rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti. Böylece, aylık 85 lira olan öğrenci mavi kart ücreti, 40 liraya indirildi.

AK PARTİ GRUPBAŞKANVEKİLİ TEVFİK GÖKSU'NUN TEKLİFİ

AK Parti İBB Meclisi grubu, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 lira ve 200 geçiş olarak belirlenmesini teklif etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla yapılan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek, Hukuk, Tarife, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi.

İlgili komisyonlarca olumlu görüş belirtilen teklif, rapora dönüştürülerek meclise sevk edildi. Rapor, Meclis Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda ele alındı.

Yapılan oylamada, rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti. Böylece, aylık 85 lira olan öğrenci mavi kart ücreti, 40 liraya indirildi.

Yıldırım "40 liraya düşürülecek" demişti

Binali Yıldırım, "Su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek" mesajını yayınlamıştı.

Süreç nasıl işledi?

AK Parti İBB Meclisi grubu, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 lira ve 200 geçiş olarak belirlenmesini teklif etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla yapılan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek, Hukuk, Tarife, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi.

40 lira kabul edildi

İlgili komisyonlarca olumlu görüş belirtilen teklif, rapora dönüştürülerek meclise sevk edildi. Rapor, Meclis Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda ele alındı. Yapılan oylamada, rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti. Böylece, aylık 85 lira olan öğrenci mavi kart ücreti, 40 liraya indirildi.

İstanbulkart'ın Genel Özellikleri:

Kartın temassız çalışma özelliği, kişiye kullanım kolaylığı sağlar. Yolcu; kartını, cüzdanında taşıyabilir ve cüzdanından çıkartmadan kullanabilir.

Geniş bellek kapasitesi ve genişletilebilir yapısı sayesinde çoklu uygulamalara imkân tanır. Aktarma, indirim, ücretsiz vb. şekilde 23 farklı çeşidi bulunmaktadır.

İstanbulkart şu an ;

6.252 otobüs, 118 metro istasyonu, 51 metrobüs istasyonu, 64 deniz taşımacılığı istasyonu, 3 teleferik istasyonu, 58 tramvay istasyonu, 163 şehir tuvaleti, 469 İSPARK Otoparkı (57 kapalı, 161 açık, 251 yol üstü), 130 BELTUR noktası (114 büfe ve 16 köşk) olmak üzere toplam 17.000'i aşkın noktada, 29 üye işyerinde elektronik para kartı olarak kullanılmaktadır. istanbulkart, uluslararası standartlara (ISO 7816 ve ISO 14443) uygun olarak üretilmiştir. İstanbulkart, TPE tarafından onaylanmış Belbim A.Ş. adına 45 sınıfta tescilli bir markadır.

İstanbulkart Temini ve Bakiye Yüklemesi:

İstanbul'un 2.700 farklı noktasında bulunan Özel Temsilciler, İETT Gişeleri ve Biletmatik (insansız dolum makinasından) cihazlarından kolaylıkla istanbulkart temini yapılabilir. istanbulkart'lara istenilen miktarda bakiye dolumu, insanlı dolum cihazlarından (AKDOM/POS cihazı bulunan temsilciler) veya herhangi bir insansız dolum makinasından (Biletmatik) yapılabilir.

İstanbulkart'ın Kullanım Şekli:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehircilik uygulamalarının geçerli olduğu okuyucularda; bakiye yüklemesi, bakiye kontrolü, harcama gibi vb. işlemleri gerçekleştirebilmek için ilgili okuyucuya 0-8 cm istanbulkart'ımızı yaklaştırmamız yeterli olacaktır. Yapılacak işlem türüne göre ilgili okuyucu, istanbulkart kullanıcısını sesli ve görüntülü olarak yönlendirecektir. MASAK kuralları gereği, istanbulkart'a 1 ay içerisine en fazla 750 ₺ dolum/harcama yapılabilmektedir.

İstanbulkart Ne Zaman Kullanılmaya Başlanıldı?

İlk defa İstanbul'un toplu ulaşımında uygulanan "Elektronik Ücret Toplama Sistemi", AKBİL ile kullanılmaya başlanmış zaman içerisinde sisteme, kartlı sistemin de ilave edilmesi ile toplu ulaşımda kartlı işlemler mümkün hale gelmiştir. Farklı şehircilik uygulamalarında da aktif olarak kullanılmaya başlanan istanbulkart, şehir hayatının ve toplu ulaşımın daha etkili ve verimli olması için, şehrin anahtarı olması yolundaki çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Akıllı kartlar, yaşamı kolaylaştırması ve yeterli güvenlik düzeyine erişmesinden dolayı yaygın olarak tercih edilmektedir.

2010 yılından itibaren 24 milyondan fazla istanbulkart, İstanbullular tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

"Elektronik Ücret Toplama Sistemi":

Kullanıcının; ilgili okuyucu cihaza, elektronik medyasını yaklaştırılıp okutması ile ödeme imkânı bulmasını ve hizmet alma hakkı kazanmasını sağlayan, güvenli, hızlı ve doğru işlem yapan bir bilgi yönetim sistemidir.

istanbulkart'ın Güvenirliği ve Denetimi:

istanbulkart, kopyalanma ve olası sahtekârlık risklerine karşı, yüksek güvenlik standartlarına sahiptir. Yüksek güvenlikli, ileri kart teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Kartın üzerinde benzersiz bir kart seri numarası bulunmaktadır. Darbelere karşı, "anti-collision" desteği vardır. Ücretlendirme için yeterli bakiyenin olmaması durumunda, "Yetersiz Bakiye" mesajı ile sesli ve görüntülü olarak görevli ve kullanıcı bilgilendirilir.

Sahte veya kaçak kartlara sistem sesli ve görüntülü uyarı verir. Bu şüpheli kartlara görevlinin el koyma yetkisi bulunmaktadır.

19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, kentteki toplu ulaşım hizmetinin Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı süresince ücretsiz verilmesini oy birliğiyle onayladı.

AK Parti İBB Meclis grubu tarafından halkın Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması hakkındaki teklif, Plan ve Bütçe, Hukuk ve Temel Haklar Komisyonlarına olumlu bulunup rapor haline getirilerek meclise sevk edildi.

Belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen meclis toplantısında ele alınan raporda, Ramazan Bayramı münasebetiyle; halkın yapacağı akraba, dost ve mezarlık ziyaretlerine katkı sağlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek, toplu taşıma araçlarının kullanımını özendirerek özel araçların oluşturacağı trafik yoğunluğunu azaltmak amacı ile daha önceki bayramlarda olduğu gibi ek seferler konularak toplu ulaşımın ücretsiz taşıma yapılmasının faydalı olacağı belirtildi.

Yapılan oylamada, toplu ulaşımın ücretsiz sağlanması oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Ramazan Bayramı süresince 4 Haziran 06.00'dan, 6 Haziran 24.00'e kadar tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Belirtilen tarihler arasında vatandaşlar, İstanbul genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım, Metro İstanbul A.Ş'ye bağlı tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay araçlarında hiçbir ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Daha önceki bayramlarda İstanbul'daki toplu ulaşım araçları Bayramlarda yüzde 50 indirimli olarak hizmet veriyordu.