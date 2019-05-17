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Cuma mesajları 2019: En yeni ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!

Hayırlı Cumalar! Müslümanların bayramı olarak bilinen bu anlamlı günde cuma mesajları paylaşılır. Cuma mesajları, Müslümanların kaynaşmaları açısından güzel bir araçtır. Birbirinden farklı yeni cuma mesajlarını bir arada topladık. İsterseniz WhatsApp'tan, isterseniz sosyal medya mecralarından gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajları burada. İşte 17 Mayıs'a özel en yeni ve resimli cuma mesajları...

17.05.2019 09:57 - Son Güncelleme: 17.05.2019 09:57
Cuma mesajları 2019: En yeni ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!

Cumanız mübarek olsun! İslam alemi Ramazan ayının 2. cumasına hazırlanıyor. Birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen Müslümanlar internet üzerinden en yeni cuma mesajları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Sayfamızda kısa ve anlamlı cuma mesajlarına yer verdik. Sizde en güzel cuma mesajı arıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları 2019: En yeni ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2019: En yeni ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar...

Cuma mesajları 2019: En yeni ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!

Günahlara kefarettir, gönüldeki keder. Niyetler halis olunca, ameller olmaz heder. Biraz sabreyle bak, neler göreceksin neler. Mevlâm ihmal değil, imtihan eder. Hayırlı cumalar...

Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı cumalar

Cuma mesajları 2019: En yeni ve resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

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