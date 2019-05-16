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  • 16.05.2019 14:39
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 14:48

16 yaşındaki genci parkta av tüfeğiyle vurup öldürdüler!

'da, parkta dolaştığı sırada av tüfekli saldırıya uğrayan (16), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Çöplü Mahallesi'ndeki Namazgâh Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta dolaşan , kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI
Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine parka gelen sağlık ekipleri, Arslan'ı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Baş ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili araştırma başlatan polis, çevrede bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, saldırıyla ilgili olabileceği şüphesiyle 1 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin geniş çaplı araştırması sürüyor.

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