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  • 16.05.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 16:12

Artuklu'da paniği

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte yaşanan olaylarında da artış göründü. Son olarak 'in Artuklu ilçesindeki bazı park ve bahçelerde görülen keneler paniğe neden olurken, yetkililerin konu ile ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

O ilçede kene paniği!

'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde parkta ve bazı sokaklarda görülen ler paniğe neden oldu.

Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde sokakta ve parklarda bulunan keneler paniğe neden oldu. Keneleri gören vatandaşlar Belediye ekiplerine ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne durumu bildirirken müdürlük, kenelerin virüs taşıyıp taşımadığına dair inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden Sıraç Çavuş, 3 gün içinde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle kenelerin gözlemlendiğini ifade ederek, yetkilerin acilen mahallede ilaçlama yapması için talepte bulundu.

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